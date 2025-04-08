В «Пари НН» отреагировали на слухи, что клуб может возглавить Магомед Адиев

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» прокомментировала слухи о возможном назначении на пост главного тренера команды известного российского специалиста Магомеда Адиева.

«Пари НН» на данный момент не рассматривает никаких кандидатов на пост главного тренера команды. Появившаяся в инфопространстве «новость» о том, что команду может возглавить Магомед Адиев, не соответствует действительности. Мы не вели переговоры с этим специалистом. Дискуссия о перестановках на посту главного тренера на текущий момент и особенно в преддверии матча с «Динамо» неуместна», — сообщили в пресс-службе «Пари НН».

После 23 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер Лиги, набрав 19 очков.