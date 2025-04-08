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«Баварии» интересен Байно-Гиттенс, «Боруссия» готова снизить цену со € 100 млн — Sky Sport

«Баварии» интересен Байно-Гиттенс, «Боруссия» готова снизить цену со € 100 млн — Sky Sport
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20-летний крайний нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс хочет покинуть немецкий клуб грядущим летом после того, как он потерял место в основном составе команды при руководстве Нико Ковача. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «шмели» также открыты к продаже английского игрока и готовы снизить цену на него. Минувшей зимой «Боруссия» запрашивала € 100 млн за 20-летнего вингера. Подчёркивается, что интерес к Байно-Гиттенсу проявляет «Бавария», а также клубы из чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне Байно-Гиттенс принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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