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«Милан» хочет купить Додо у «Фиорентины» после перформанса в очном матче — Calciomercato

«Милан» хочет купить Додо у «Фиорентины» после перформанса в очном матче — Calciomercato
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«Милан» проявляет интерес к правому защитнику «Фиорентины» Додо. Как сообщает Calciomercato, интерес «россонери» был вызван удачной игрой бразильца в очном матче двух команд в рамках 31-го тура Серии А. Игра завершилась вничью (2:2), а Додо отметился голевой передачей на форварда Мойзе Кина. Гол самого Додо в концовке игры был отменён после вмешательства VAR.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Тшау – 7'     0:2 Кин – 10'     1:2 Абрахам – 23'     2:2 Йович – 64'    

По данным источника, сумма трансфера бразильского латераля может превысить € 20 млн. Сообщается, что руководство «Милана» было «очаровано» игрой защитника в очной встрече и предпримет попытки осуществления сделки после прихода в клуб нового спортивного директора. Конкуренцию «Милану» в борьбе за Додо, однако, может составить «Барселона».

Додо перебрался в «Фиорентину» из украинского «Шахтёра» летом 2022 года за € 15,4 млн. В текущем сезоне бразилец провёл 39 матчей во всех турнирах и оформил пять результативных передач.

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