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Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян рассказал о стратегии развития клуба

Гендиректор «Крыльев Советов» Тер-Абрамян рассказал о стратегии развития клуба
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян поделился стратегией развития клуба в ближайшее время.

«Есть ключевые цели, которые ставились перед коллективом и передо мной как новым руководителем. Для достижения этих целей будем выстраивать операционный план действий, чтобы можно было свериться на каждом этапе: идём ли мы в плане или отстаём по финансовым, спортивным и структурным показателям. Это правильный материал, который поможет нам двигаться в одном направлении внутри коллектива. Каждое подразделение будет понимать свой KPI, а руководителям будет легче оценивать эффективность нашей работы.

Частью материалов мы поделимся. В открытую будем рассказывать о наших целях и задачах. Раз в полугодие можно будет сверяться в открытую, насколько мы двигаемся по запланированному треку», — сказал Тер-Абрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. В активе команды 23 набранных очка. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка.

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