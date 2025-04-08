«Идём только вперёд». Акинфеев поблагодарил болельщиков за поздравления с 39-летием

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале поблагодарил болельщиков, поздравивших его с днём рождения. Сегодня, 8 апреля, Акинфееву исполнилось 39 лет.

«Дорогие друзья, всем большой привет. В этот солнечный день хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, каждому человеку, который поздравил меня с днём рождения. Мне очень приятно. И теперь, наверное, только с годами я начал понимать, что действительно за моей спиной, передо мной есть огромная армия болельщиков, без которой, я думаю, что каждому футболисту, чего греха таить и мне тоже, будет очень тяжело в жизни.

Поэтому, друзья, спасибо, спасибо за те добрые слова, за тёплые слова, за искренние слова, за вашу поддержку, не только в телеграм-каналах или на каких-то платформах, но и за то, что вы приходите на стадион, переживаете, болеете. И это делаете с душой и сердцем.

Однако я буду в этот солнечный день, как я уже сказал, праздновать и отмечать день рождения в кругу семьи, хотя праздника такого не получится, потому что немножко все хвораем. Но ничего страшного, идём только вперёд, идём вместе с вами. И, конечно же, то, что меня сегодня греет, — вот эта эмблема (показывает эмблему ЦСКА)», — сказал Акинфеев.

Видео доступно в телеграм-канале Игоря Акинфеева.