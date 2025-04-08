«МЮ» отправится в турне по Азии спустя три дня после завершения сезона АПЛ — ESPN

«Манчестер Юнайтед» отправится в азиатское турне через три дня после окончания нынешнего сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» примут участие в двух матчах. Оба раза они сыграют со сборной всех звёзд Юго-Восточной Азии. Встречи состоятся в Куала-Лумпуре и Гонконге. Манкунианцы заработают порядка € 10 млн.

Подчёркивается, что первая из двух встреч назначена на 28 мая. При этом 25 мая «Манчестер Юнайтед» проведёт игру с «Астон Виллой» в 38-м туре чемпионата Англии.

После завершения тура по Азии некоторым игрокам нужно будет присоединиться к своим национальным командам в период с 2 по 10 июня.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: