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«МЮ» отправится в турне по Азии спустя три дня после завершения сезона АПЛ — ESPN

«МЮ» отправится в турне по Азии спустя три дня после завершения сезона АПЛ — ESPN
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«Манчестер Юнайтед» отправится в азиатское турне через три дня после окончания нынешнего сезона чемпионата Англии. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» примут участие в двух матчах. Оба раза они сыграют со сборной всех звёзд Юго-Восточной Азии. Встречи состоятся в Куала-Лумпуре и Гонконге. Манкунианцы заработают порядка € 10 млн.

Подчёркивается, что первая из двух встреч назначена на 28 мая. При этом 25 мая «Манчестер Юнайтед» проведёт игру с «Астон Виллой» в 38-м туре чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После завершения тура по Азии некоторым игрокам нужно будет присоединиться к своим национальным командам в период с 2 по 10 июня.

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