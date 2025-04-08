Матвей Сафонов подробно высказался об особенностях тренировочного процесса в «ПСЖ»

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился деталями тренировочного процесса в стане чемпионов Франции, а также рассказал об особенностях отработки вратарских навыков.

«Хочу поделиться своим прогрессом и пониманием тренировочного процесса. На высоком уровне важны мелочи, и я чувствую, что прибавляю во многих аспектах игры в воротах. На том уровне, когда могут воспользоваться любой помаркой, очень важно не дать преимущество атакующему.

Зачастую технические навыки отрабатываются во время отдельной вратарской тренировки, когда можно смоделировать специальную ситуацию для практики того или иного элемента. И это первый шаг в приобретении какого-либо навыка, а в моём случае — в изменении уже имеющегося.

Второй шаг — перенос этого движения в игровые упражнения с командой. Это требует времени, так как не часто происходят требуемые ситуации, ведь модель поведения вратаря зависит от многих факторов. Например, дистанция удара, наличие прессинга со стороны защитника, скорость движения, направление движения мяча, угол удара, первое касание нападающего и так далее (очень много всего). И при изменении данных условий меняются и действия вратаря, хоть в итоге и выглядит всё достаточно просто.

И третий шаг — использовать этот навык в игре, но при качественной постоянной работе на тренировках данный элемент доводится до автоматизма. Есть ощущение, что получился тяжёлый текст для понимания. Но это то, что я хочу вам рассказать. Спасибо, что дочитали», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первом же своём сезоне во Франции Сафонов стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.