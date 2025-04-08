Андрей Синицын: Акинфеев отдал ЦСКА больше 30 лет — это невероятно

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын высказался о достижении вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, для которого матч с московским «Динамо» (3:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги стал 900-м в карьере.

«900 встреч Акинфеева в карьере — безумное достижение. Человек больше 30 лет отдал ЦСКА и в каждом матче показывает хорошую и качественную игру. У Игоря сумасшедший показатель «сухих» встреч, это что-то невероятное. Я от души желаю Акинфееву достичь планки в 1000 матчей, но только сам Игорь и время ответят на вопрос, сможет ли он это сделать.

На данный момент Тороп — надёжный сменщик Акинфеева, на которого возлагают большие надежды. Но он будет достойной заменой Игорю только тогда, когда станет неоспоримо первым номером», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев защищает цвета московского ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 встречи в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.