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Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Динамо» и ПАОК

Черчесов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Динамо» и ПАОК
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Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на информацию о потенциальном назначении в московское «Динамо» и греческий ПАОК.

– Много слухов про ваше будущее, говорят про ПАОК и «Динамо». Какие у вас планы?
– «Динамо» Дрезден? Я уже там был. Посмотрим, пока я не могу ничего говорить. Но как говорят — не читайте газет, — сказал Черчесов «Матч ТВ» в кулуарах премии РБ.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 61-летний специалист рассчитывает возглавить ПАОК. В свою очередь, комментатор ТВ» Константин Генич заявлял, что Черчесов хотел бы летом прийти в московское «Динамо».

Черчесов выступал в составе «Динамо» из Дрездена с 1993 по 1995 год. В 1995 году бывший вратарь перешёл в московский «Спартак».

Последним местом работы российского специалиста на посту главного тренера была сборная Казахстана, которую он возглавлял с лета 2024 года по январь 2025 года. Под руководством Черчесова казахстанская национальная команда провела шесть матчей в Лиги Наций, где пять раз проиграла и один раз сыграла вничью.

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