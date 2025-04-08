Экс-вратарь ЦСКА Тяпушкин считает, что клуб готов бороться за самые высокие места в РПЛ

Бывший голкипер московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин оценил возможность своего бывшего клуба бороться за высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Футбол — дело неблагодарное в плане прогнозов. ЦСКА хорошо подготовился и проделал большую работу на зимних сборах. У Николича было время, чтобы более качественно подойти к подбору футболистов. Сейчас видно, что ЦСКА готов бороться за самые высокие места», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 встреч. На второй строчке располагается «Спартак», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками. Московское ЦСКА идёт на четвёртом месте, имея в своём активе 44 очка.