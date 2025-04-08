Неймар выбрал между «Реалом» и «Арсеналом», а также назвал будущего победителя ЛЧ

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар принял участие в блиц-опросе, в ходе которого назвал фаворита в каждой паре четвертьфинала Лиги чемпионов, а также ответил, кого видит в качестве победителя турнира в нынешнем сезоне.

– «ПСЖ» или «Астон Вилла»?

– «ПСЖ».

– «Арсенал» или «Реал» Мадрид?

– «Реал» Мадрид.

– «Барселона» или «Боруссия» Дортмунд?

– «Барселона».

– «Бавария» или «Интер»?

– «Бавария».

– Кто выиграет Лигу чемпионов?

– «Барселона», — сказал бразильский футболист в видео в соцсетях Kings League Spain.

Последний раз «Барселона» побеждала в Лиге чемпионов, когда в её составе выступал Неймар. В финале турнира сезона-2014/2015 сине-гранатовые обыграли «Ювентус» со счётом 3:1. Бразильский футболист забил третий гол испанского клуба.