Деменко: не думаю, что время Семака в «Зените» подходит к концу

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко высказался об игре сине-бело-голубых на финальном отрезке сезона, а также оценил вероятность ухода из санкт-петербургского клуба главного тренера Сергея Семака.

«Локомотив» в матче с «Зенитом» выглядел лучше и практически ничего не дал создать у своих ворот, кроме пропущенного мяча, где всё решил Глушенков. Железнодорожники проиграли «Крыльям Советов» с разгромным счётом, а с питерцами выдали свой лучший матч. Теперь «Зенит» сам себя поставил в такую трудную ситуацию.

Тяжело сказать, что не так с питерской командой. В клубе много недовольных футболистов. Семаку даже трудно выбрать основной состав. Кто выйдет в нападении? Возможно, потом будет появляться Соболев после первого забитого мяча. Не думаю, что время Семака в «Зените» подходит к концу — команда шесть раз подряд становилась чемпионом. Просто иногда бывают такие тяжёлые моменты», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. В мае прошлого года контракт российского специалиста с сине-бело-голубыми был продлён до конца сезона-2029/2030.

По итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» не смог победить «Локомотив» (1:1), сине-бело-голубые опустились на третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе действующих чемпионов России 47 очков в 23 встречах. Столько же — у «Спартака». Отставание от лидирующего «Краснодара» за семь туров до конца сезона составляет пять очков.