Станислав Агкацев вошёл в пятёрку лучших вратарей мира по версии CIES, Латышонок — 12-й

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев был включён Международным центром спортивных исследований (CIES) в пятёрку лучших вратарей мира за последний год. В анализе был учтён период с 31 марта 2024 года по 31 марта 2025 года.

Подчёркивается, что рассматривались только те голкиперы, которые отыграли 20 матчей чемпионата и более.

Топ-10 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES (с указанием индекса):

1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 95,5;

2. Ян Зоммер («Интер») – 91,7;

3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) – 88;

4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4;

5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9;

6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1;

7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9;

8. Жоау Рикардо («Форталеза») – 83,7;

9. Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах) – 83,3;

10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.

12-е место в списке занял российский вратарь «Зенита» Евгений Латышонок (81,7).