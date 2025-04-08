Станислав Агкацев вошёл в пятёрку лучших вратарей мира по версии CIES, Латышонок — 12-й

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев был включён Международным центром спортивных исследований (CIES) в пятёрку лучших вратарей мира за последний год. В анализе был учтён период с 31 марта 2024 года по 31 марта 2025 года.
Подчёркивается, что рассматривались только те голкиперы, которые отыграли 20 матчей чемпионата и более.
Топ-10 лучших вратарей мира за последний год по версии CIES (с указанием индекса):
1. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 95,5;
2. Ян Зоммер («Интер») – 91,7;
3. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) – 88;
4. Станислав Агкацев («Краснодар») – 87,4;
5. Марк Флеккен («Брентфорд») – 85,9;
6. Роберт Санчес («Челси») – 84,1;
7. Петер Гулачи («Лейпциг») – 83,9;
8. Жоау Рикардо («Форталеза») – 83,7;
9. Мориц Николас («Боруссия» Мёнхенгладбах) – 83,3;
10. Робин Центнер («Майнц») – 82,2.
12-е место в списке занял российский вратарь «Зенита» Евгений Латышонок (81,7).