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Александр Мостовой прокинул мяч между ног Франческо Тотти на мероприятии в Москве

Александр Мостовой прокинул мяч между ног Франческо Тотти на мероприятии в Москве
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой встретился с бывшим капитаном итальянской «Ромы» Франческо Тотти на Премии РБ, куда итальянец прибыл в качестве специального гостя. На мероприятии Мостовой прокинул мяч между ног чемпиону мира – 2006 в составе сборной Италии.

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в римской «Роме». Всего за клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде.

Александр Мостовой выступал за такие клубы, как «Сельта», «Спартак», «Страсбург», «Кан», «Бенфика» и «Алавес». Больше всего результативных действий Мостовой оформил в испанской Ла Лиге — 55 голов и 36 голевых передач в 235 встречах.

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