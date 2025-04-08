Флик — о матче с «Боруссией»: всегда говорил, что мечтать можно, но это для болельщиков

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о том, что его команду будут считать фаворитом в предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я всегда говорил, что мечтать можно, но это для болельщиков. Игроки и тренеры должны быть реалистами. Мы попали сюда, потому что много работали и хотим двигаться вперёд, мы не проиграли ни одной встречи в этом году и хотим, чтобы дальше было так же. Однако мы должны быть реалистами», — приводит слова Флика интернет-портал AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.