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Флик — о матче с «Боруссией»: всегда говорил, что мечтать можно, но это для болельщиков

Флик — о матче с «Боруссией»: всегда говорил, что мечтать можно, но это для болельщиков
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Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о том, что его команду будут считать фаворитом в предстоящем противостоянии с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда говорил, что мечтать можно, но это для болельщиков. Игроки и тренеры должны быть реалистами. Мы попали сюда, потому что много работали и хотим двигаться вперёд, мы не проиграли ни одной встречи в этом году и хотим, чтобы дальше было так же. Однако мы должны быть реалистами», — приводит слова Флика интернет-портал AS.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится в среду, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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