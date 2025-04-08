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Алексей Прудников: достижение Акинфеева можно сравнить с рекордом Овечкина

Алексей Прудников: достижение Акинфеева можно сравнить с рекордом Овечкина
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Бывший вратарь московского «Динамо» Алексей Прудников высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который провёл 900-й матч в профессиональной карьере. Событие произошло в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«900 встреч в карьере — не просто большое достижение, а огромное! Его можно сравнить с рекордом Овечкина. Игорь всю свою карьеру провёл в одном клубе! Он прошёл через травмы и всегда выступал на высоком уровне. Если Акинфеев хочет дойти до планки в 1000 матчей, пусть играет ещё пять лет», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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