Алексей Прудников: достижение Акинфеева можно сравнить с рекордом Овечкина

Бывший вратарь московского «Динамо» Алексей Прудников высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который провёл 900-й матч в профессиональной карьере. Событие произошло в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).

«900 встреч в карьере — не просто большое достижение, а огромное! Его можно сравнить с рекордом Овечкина. Игорь всю свою карьеру провёл в одном клубе! Он прошёл через травмы и всегда выступал на высоком уровне. Если Акинфеев хочет дойти до планки в 1000 матчей, пусть играет ещё пять лет», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.