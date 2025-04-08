Алексей Прудников: достижение Акинфеева можно сравнить с рекордом Овечкина
Поделиться
Бывший вратарь московского «Динамо» Алексей Прудников высказался о карьере голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, который провёл 900-й матч в профессиональной карьере. Событие произошло в 23-м туре Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15' 1:1 Карраскаль – 24' 2:1 Гуарирапа – 77' 3:1 Обляков – 90+6'
«900 встреч в карьере — не просто большое достижение, а огромное! Его можно сравнить с рекордом Овечкина. Игорь всю свою карьеру провёл в одном клубе! Он прошёл через травмы и всегда выступал на высоком уровне. Если Акинфеев хочет дойти до планки в 1000 матчей, пусть играет ещё пять лет», — сказал Прудников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:35
-
19:34
-
19:21
-
19:15
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:05
-
18:05
-
17:56
-
17:47
-
17:35
-
17:30