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Фанаты «Атлетико» могут потребовать у УЕФА оригинал видео с пенальти Альвареса — COPE

Фанаты «Атлетико» могут потребовать у УЕФА оригинал видео с пенальти Альвареса — COPE
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Международное объединение болельщиков мадридского «Атлетико» рассматривает вариант с тем, чтобы потребовать у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оригинальное видео с моментом двойного касания нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает COPE.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 0
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Галлахер – 1'    

По информации источника, проведённая ранее болельщиками «Атлетико» экспертиза показала, что опубликованный УЕФА ролик был отредактирован.

Напомним, главный судья встречи между мадридскими командами Шимон Марциняк не засчитал гол Альвареса, забитый с «точки» в послематчевой серии пенальти. Данное решение вызвало дискуссию в футбольных кругах.

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