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Фанаты «Атлетико» могут потребовать у УЕФА оригинал видео с пенальти Альвареса — COPE

Международное объединение болельщиков мадридского «Атлетико» рассматривает вариант с тем, чтобы потребовать у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оригинальное видео с моментом двойного касания нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса при исполнении пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0, 2:4 пен.). Об этом сообщает COPE.

По информации источника, проведённая ранее болельщиками «Атлетико» экспертиза показала, что опубликованный УЕФА ролик был отредактирован.

Напомним, главный судья встречи между мадридскими командами Шимон Марциняк не засчитал гол Альвареса, забитый с «точки» в послематчевой серии пенальти. Данное решение вызвало дискуссию в футбольных кругах.

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