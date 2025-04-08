Алип выложил фото с тренировки «Зенита», у одного из игроков пририсована голова дельфина

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с тренировки санкт-петербургской команды. При этом к голове одного из футболистов пририсована голова дельфина.

Фото: Из личного архива Нуралы Алипа

В минувшем феврале нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев дал интервью клубному YouTube-каналу, в котором ответил, как он относится к прозвищу Дельфин. Форвард сказал: «это никогда не было обидно, а сейчас это просто прозвище».

После 23 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб набрал 47 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.