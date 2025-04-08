Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: ЦСКА обретает уверенность победителей, армейцы могут навести шороху в тройке

Таранов: ЦСКА обретает уверенность победителей, армейцы могут навести шороху в тройке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» ИванТаранов оценил шансы армейцев на завоевание медалей по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА может замахнуться минимум на тройку, максимум — на чемпионство. Очень многое будет зависеть от результатов прямых конкурентов. Судя по игре, ЦСКА обретает уверенность победителей. Но про чемпионов говорить пока рано. С таким менталитетом и подходом к матчам красно-синие могут прилично навести шороху в тройке», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место с 44 очками. «Спартак» и «Зенит» опережают армейцев на три очка, возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» имеет в своём активе 52 очка.

Материалы по теме
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Рейтинг
Мотор «Спартака», дагестанский «палач» или суперъюниор ЦСКА. Кто лучший в 23-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android