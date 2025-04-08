Таранов: ЦСКА обретает уверенность победителей, армейцы могут навести шороху в тройке

Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» ИванТаранов оценил шансы армейцев на завоевание медалей по итогам сезона-2024/2025 в Российской Премьер-Лиге.

«ЦСКА может замахнуться минимум на тройку, максимум — на чемпионство. Очень многое будет зависеть от результатов прямых конкурентов. Судя по игре, ЦСКА обретает уверенность победителей. Но про чемпионов говорить пока рано. С таким менталитетом и подходом к матчам красно-синие могут прилично навести шороху в тройке», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 23 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место с 44 очками. «Спартак» и «Зенит» опережают армейцев на три очка, возглавляющий чемпионскую гонку «Краснодар» имеет в своём активе 52 очка.