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Ямаль: некоторые упрекают меня в пассивности на поле, но не всегда нужно много бегать

Ямаль: некоторые упрекают меня в пассивности на поле, но не всегда нужно много бегать
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17-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на мнение, что ему нужно предоставлять больше отдыха ввиду его возраста.

«[Я чувствую себя] очень хорошо. Думаю, в этом году я научился одному — как управлять собой. Есть люди, которые говорят: «Почему ты можешь не двигаться [на поле] в течение 10 минут?». Однако бывают моменты, когда не нужно постоянно бегать.

Нужно знать, как управлять собой во время игры, в течение сезона. Знать, что делать на тренировках. Думаю, я научился этому, и у меня всё получается», — сказал Ямаль в интервью ESPN.

В нынешнем сезоне за «Барселону» Ямаль принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 20 результативными передачами. В общей сложности 17-летний футболист провёл на поле 3448 минут.

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