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Дасаев поздравил Игоря Акинфеева с 900-м матчем в карьере

Дасаев поздравил Игоря Акинфеева с 900-м матчем в карьере
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Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал достижение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, для которого матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) стал 900-м в профессиональной карьере.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«900 матчей в карьере — это большое достижение. Поздравьте от меня Игоря с днём рождения. Пожелайте счастья, здоровья и долгих лет жизни. Пускай как можно дольше играет. 1000 матчей? Почему бы нет? Если Игорь хочет к этому стремиться, может получиться», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев защищает цвета московского ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 встречи в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.

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