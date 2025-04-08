Дасаев поздравил Игоря Акинфеева с 900-м матчем в карьере

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал достижение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, для которого матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1) стал 900-м в профессиональной карьере.

«900 матчей в карьере — это большое достижение. Поздравьте от меня Игоря с днём рождения. Пожелайте счастья, здоровья и долгих лет жизни. Пускай как можно дольше играет. 1000 матчей? Почему бы нет? Если Игорь хочет к этому стремиться, может получиться», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Игорь Акинфеев защищает цвета московского ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на счету голкипера 22 встречи в РПЛ, в которых он пропустил 16 мячей и 10 раз уходил с поля без пропущенных голов. Контракт 39-летнего вратаря с армейцами рассчитан до лета 2026 года.