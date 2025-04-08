«Арсенал» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд.
«Арсенал»: Райа, Тимбер, Салиба, Кивёр, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.
«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.
Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.