«Арсенал» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райа, Тимбер, Салиба, Кивёр, Льюис-Скелли, Парти, Райс, Эдегор, Сака, Мартинелли, Мерино.

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Модрич, Камавинга, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе.

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.