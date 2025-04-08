Ринат Дасаев: все ждали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки!

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового исторического рекорда по голам в НХЛ.

«Мы все ждали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Я поздравляю его с этим. Желаю ему самого наилучшего и долгих лет в спорте. Пускай играет до тех пор, пока не захочет закончить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил тем самым рекорд канадца Уэйна Гретцки, который теперь занимает второе место (894).