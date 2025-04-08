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Ринат Дасаев: все ждали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки!

Ринат Дасаев: все ждали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки!
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Бывший вратарь сборной СССР по футболу Ринат Дасаев поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» российского хоккеиста Александра Овечкина с установлением нового исторического рекорда по голам в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Мы все ждали, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Я поздравляю его с этим. Желаю ему самого наилучшего и долгих лет в спорте. Пускай играет до тех пор, пока не захочет закончить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил тем самым рекорд канадца Уэйна Гретцки, который теперь занимает второе место (894).

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