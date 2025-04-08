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«Бавария» опередила «Реал» и «Ливерпуль» в борьбе за 19-летнего таланта из АПЛ — TEAMtalk

«Бавария» опередила «Реал» и «Ливерпуль» в борьбе за 19-летнего таланта из АПЛ — TEAMtalk
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«Бавария» выигрывает конкуренцию у мадридского «Реала» и «Ливерпуля» в борьбе за подписание 19-летнего центрального защитника «Борнмута» Дина Хёйсена. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мюнхенский клуб желает заключить сделку по Хёйсену в ближайшие недели. «Бавария» готова предложить испанскому футболисту пятилетнее трудовое соглашение. В контракте Хёйсена есть пункт о его досрочном расторжении за £ 50 млн (€ 58,5 млн)

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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