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Таранов: Акинфеев дотянет до 1000 матчей, опыт позволит ему играть на высоком уровне

Таранов: Акинфеев дотянет до 1000 матчей, опыт позволит ему играть на высоком уровне
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Бывший защитник ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о достижении голкипером армейцев Игорем Акинфеевым отметки в 900 матчей в профессиональной карьере. Юбилейная игра пришлась на дерби с московским «Динамо» (3:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Скопинцев – 15'     1:1 Карраскаль – 24'     2:1 Гуарирапа – 77'     3:1 Обляков – 90+6'    

«Пользуясь случаем, поздравляю Игоря с днём рождения! Почему 900 матчей Акинфеева невообразимы? Овечкин тоже думал, что побить рекорд будет невообразимо, но всё-таки с этим справился. Ничего невозможного нет. Если Акинфеев планирует сыграть 1000 встреч – он дотянет. Вратарская позиция подразумевает футбольное долгожитие. Опыт Игоря позволит ему играть на высоком уровне ещё не один год», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил тем самым рекорд канадца Уэйна Гретцки, который теперь занимает второе место (894).

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