Тибо Куртуа объяснил, почему нынешний сезон является не лучшим для «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа объяснил, почему считает, что «сливочные» не лучшим образом проводят нынешний сезон.

«Я думаю, что мы проводим не лучший сезон. Команда потеряла много очков в последних 10 матчах, но будет бороться до конца. В последних нескольких играх мы пропустили слишком много голов, в связи с чем нам нужно лучше защищаться», — сказал Куртуа в преддверии встречи Лиги чемпионов с «Арсеналом».

В последних 10 матчах во всех турнирах «Реал» три раза потерпел поражение, один раз сыграл вничью и шесть раз одержал победу. После 30 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: