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Тибо Куртуа объяснил, почему нынешний сезон является не лучшим для «Реала»

Тибо Куртуа объяснил, почему нынешний сезон является не лучшим для «Реала»
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа объяснил, почему считает, что «сливочные» не лучшим образом проводят нынешний сезон.

«Я думаю, что мы проводим не лучший сезон. Команда потеряла много очков в последних 10 матчах, но будет бороться до конца. В последних нескольких играх мы пропустили слишком много голов, в связи с чем нам нужно лучше защищаться», — сказал Куртуа в преддверии встречи Лиги чемпионов с «Арсеналом».

В последних 10 матчах во всех турнирах «Реал» три раза потерпел поражение, один раз сыграл вничью и шесть раз одержал победу. После 30 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 63 очка и занимают второе место, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

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