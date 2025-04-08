Бывшего футболиста «Баварии» Луиса Густаво госпитализировали из-за тромба в лёгком — Globo

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Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Луис Густаво, выступающий за бразильский клуб «Сан-Паулу», был доставлен в больницу из-за тромба в лёгком. Об этом сообщил Globo.

«Тромбоэмболия лёгочной артерии – это, по сути, образование тромба в лёгком. Обмен кислородом и углекислым газом происходит через кровь. Поскольку из-за обструкции отсутствует приток крови, поступление кислорода в лёгкие и выдыхание углекислого газа ухудшаются, что приводит к состоянию, которое может быть сложным.

По всей видимости, причиной стали частые авиаперелёты, которые являются одним из основных факторов риска тромбоэмболии лёгочной артерии.

Чтобы избежать самых серьёзных последствий, таких как частые обмороки и остановка сердца, крайне важно как можно быстрее поставить диагноз», – заявил кардиолог Филипп Саккаб.