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Модрич — третий самый возрастной игрок, вышедший в старте на матч 1/4 финала ЛЧ

Модрич — третий самый возрастной игрок, вышедший в старте на матч 1/4 финала ЛЧ
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич станет третьим самым возрастным футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Хорватский игрок сделает это в возрасте 39 лет 211 дней. Об этом сообщает Opta. На данной стадии турнира «сливочные» встретятся с «Арсеналом». Игра состоится сегодня, 8 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Самым возрастным футболистом, выходившим с первых минут на встречу четвертьфинала соревнования, является бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На момент матча с «Баварией» в 2014 году валлийскому игроку было 40 лет 123 дня.

Вторым в этом списке является экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта, которому было 39 лет 339 дней на момент игры с «Лионом» в 2006 году.

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