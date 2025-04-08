Модрич — третий самый возрастной игрок, вышедший в старте на матч 1/4 финала ЛЧ

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич станет третьим самым возрастным футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Хорватский игрок сделает это в возрасте 39 лет 211 дней. Об этом сообщает Opta. На данной стадии турнира «сливочные» встретятся с «Арсеналом». Игра состоится сегодня, 8 апреля.

Самым возрастным футболистом, выходившим с первых минут на встречу четвертьфинала соревнования, является бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На момент матча с «Баварией» в 2014 году валлийскому игроку было 40 лет 123 дня.

Вторым в этом списке является экс-защитник «Милана» Алессандро Костакурта, которому было 39 лет 339 дней на момент игры с «Лионом» в 2006 году.

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