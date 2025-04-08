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Унаи Эмери высказался о противостоянии с Луисом Энрике в 1/2 финала Лиги чемпионов

Унаи Эмери высказался о противостоянии с Луисом Энрике в 1/2 финала Лиги чемпионов
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Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мнением о своём коллеге из «ПСЖ» Луисе Энрике. Обе команды встретятся завтра, 9 апреля, в очном матче в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он один из лучших тренеров в мире. Он показывал это с «Барселоной» и везде, куда бы он ни пошёл, с «Сельтой» или другой испанской командой. Я много с ним встречался, всегда сложно тактически защищаться против него и навязывать свою стратегию. Он очень требователен к своим игрокам.

Завтра это будет вызов, но вызов, с которым мы сталкивались раньше. Мы хотим быть главными героями на поле. Ничего личного. Я его уважаю и очень люблю. Я с удовольствием посмотрю на его команду. Он всегда привносит своё видение в футбол, и я буду наслаждаться игрой против него в Лиге чемпионов. Надеюсь, мы сможем увидеть очень хороший матч», — приводит слова Энрике французское онлайн-издание RMC Sport.

Отметим, что «ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев на предыдущей стадии «Ливерпуль». «Астон Вилла» оказалась сильнее «Брюгге».

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