Экс-защитник «Арсенала» Монреаль: «Реал» является фаворитом почти в каждом матче

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль высказался о мадридском «Реале», с которым «канониры» разыграют путёвку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 в двухматчевом противостоянии.

— Имидж «Реала»? Им восхищаются и уважают, потому что это один из величайших клубов мира, выигравший наибольшее количество чемпионатов. Во всех отношениях это замечательный клуб огромного масштаба.

— Из последних 10 матчей Лиги чемпионов с английскими командами они победили в восьми…

— Эти данные говорят сами за себя. Цифры не лгут. «Мадрид» является фаворитом почти в каждой встрече, и в последние годы их легендарность ещё больше укрепилась, — приводит слова Монреаля AS.