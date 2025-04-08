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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Экс-защитник «Арсенала» Монреаль: «Реал» является фаворитом почти в каждом матче

Экс-защитник «Арсенала» Монреаль: «Реал» является фаворитом почти в каждом матче
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль высказался о мадридском «Реале», с которым «канониры» разыграют путёвку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025 в двухматчевом противостоянии.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

— Имидж «Реала»? Им восхищаются и уважают, потому что это один из величайших клубов мира, выигравший наибольшее количество чемпионатов. Во всех отношениях это замечательный клуб огромного масштаба.

— Из последних 10 матчей Лиги чемпионов с английскими командами они победили в восьми…
— Эти данные говорят сами за себя. Цифры не лгут. «Мадрид» является фаворитом почти в каждой встрече, и в последние годы их легендарность ещё больше укрепилась, — приводит слова Монреаля AS.

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