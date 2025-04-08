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Борисов назвал «Интер» фаворитом в противостоянии с «Баварией» в ЛЧ

Борисов назвал «Интер» фаворитом в противостоянии с «Баварией» в ЛЧ
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Комментатор Okko Артём Борисов считает «Интер» фаворитом в противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов. Напомним, команды встретились на стадии 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1-й тайм
0 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'    

«Бавария» и «Интер» — одна из сильнейших пар четвертьфинала Лиги чемпионов. Обе команды претендуют на победу в своих национальных чемпионатах: мюнхенцы уверенно лидируют в Бундеслиге, а миланцы — с небольшим, но устойчивым отрывом — в Серии А.

Кроме того, «Бавария» нацелена на домашний финал Лиги чемпионов, который состоится 31 мая на «Альянц Арене». Ситуация дополнительно обостряется тем, что этот еврокубковый цикл, возможно, станет последним для Томаса Мюллера в составе мюнхенского клуба — по последней информации, руководство не планирует продлевать с ним контракт. Это вызывает обсуждения и напряжённость внутри клуба.

Тем не менее «Бавария» сохраняет настрой, но матч с «Интером» — серьёзное испытание. И, как ни странно, фаворитом этой пары можно считать именно итальянцев. У немецкой команды — серьёзные кадровые проблемы, особенно в обороне. После встреч сборных травмы получили сразу несколько игроков. За последние месяцы травмировались три основных вратаря, и на матч с «Интером» не выйдет Мануэль Нойер — его заменит Урбиг.

«Интер» — одна из немногих команд топ-уровня, которая может качественно сыграть вторым номером. Итальянцы умеют выдерживать темп, грамотно перестраиваться по ходу матча и пользоваться слабыми отрезками соперника. А у «Баварии» такие были — не только во встречах Бундеслиги, но и, например, в игре с «Селтиком». «Интер» способен это использовать», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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