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Монреаль: у «Барселоны» есть Ямаль, а у «Арсенала» — Сака, мы должны наслаждаться обоими

Монреаль: у «Барселоны» есть Ямаль, а у «Арсенала» — Сака, мы должны наслаждаться обоими
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль сравнил вингера «канониров» Букайо Саку с игроком «Барселоны» Ламином Ямалем.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

— Сака — большая надежда для «Арсенала». Он молодой парень, который с детства питал страсть к этой команде и теперь является знаменосцем и лидером. Его результативность впечатляет и оказывает огромное влияние на клуб.

— Вы с ним пересекались...
— В последнем сезоне при Эмери он начал играть в первой команде, будучи подростком, и уже было видно, что он особенный. У «Барсы» есть Ламин Ямаль, а у «Арсенала» — Сака. Он идёт по тому пути, которого от него ожидали.

— Он на уровне Ямаля?
— Я не люблю сравнивать. Эти двое очень хороши. Я живу в Испании, и я получаю больше информации о Ламине, но в Англии всё будет наоборот. Они оба олицетворяют будущее, и мы должны наслаждаться обоими, — заявил Монреаль в интервью AS.

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