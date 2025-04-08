Монреаль: у «Барселоны» есть Ямаль, а у «Арсенала» — Сака, мы должны наслаждаться обоими

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль сравнил вингера «канониров» Букайо Саку с игроком «Барселоны» Ламином Ямалем.

— Сака — большая надежда для «Арсенала». Он молодой парень, который с детства питал страсть к этой команде и теперь является знаменосцем и лидером. Его результативность впечатляет и оказывает огромное влияние на клуб.

— Вы с ним пересекались...

— В последнем сезоне при Эмери он начал играть в первой команде, будучи подростком, и уже было видно, что он особенный. У «Барсы» есть Ламин Ямаль, а у «Арсенала» — Сака. Он идёт по тому пути, которого от него ожидали.

— Он на уровне Ямаля?

— Я не люблю сравнивать. Эти двое очень хороши. Я живу в Испании, и я получаю больше информации о Ламине, но в Англии всё будет наоборот. Они оба олицетворяют будущее, и мы должны наслаждаться обоими, — заявил Монреаль в интервью AS.