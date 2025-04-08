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Неймар приступил к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы

Неймар приступил к тренировкам в общей группе после восстановления от травмы
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Нападающий «Сантоса» Неймар вернулся к тренировкам с командой после того, как прошёл реабилитацию после травмы подколенного сухожилия, полученной в марте. Из-за повреждения 33-летний футболист не смог принять участие в мартовских матчах сборной Бразилии.

Фото: ФК «Сантос»

Последняя игра Неймара в составе сборной Бразилии датирована 18 октября 2023 года. Тогда пятикратные чемпионы мира уступили сборной Уругвая (0:2) в квалификации к ЧМ-2026, а Неймар провёл на поле один тайм. Всего на счету Неймара 128 встреч за сборную, в которых он забил 79 голов и 59 раз ассистировал партнёрам.

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