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Ямаль считает, что «Барселона» способна завоевать требл в нынешнем сезоне

Ямаль считает, что «Барселона» способна завоевать требл в нынешнем сезоне
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением, способны ли сине-гранатовые оформить требл в нынешнем сезоне.

«Я один из тех, кто всегда доверяет своей команде. С самого начала сезона всегда стремлюсь к максимуму. Мы могли бы выиграть требл, это вполне реально. Необходимо верить в себя, потому что, если вы говорите, что другая команда победит, зачем вам вообще выходить на поле?

Так что да, наша команда способна выиграть требл. Мы «Барса». Мы уже достигали этой цели [в 2009 и 2015 годах]. Надеюсь, у нас получится повторить это», — сказал Ямаль в интервью ESPN.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с дортмундской «Боруссией».

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