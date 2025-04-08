Фото: момент попадания мяча в руку Асенсио, пенальти в ворота «Реала» назначен не был

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом». На 13-й минуте встречи, после удара полузащитника лондонского клуба Деклана Райса с близкого расстояния мяч попал в руку защитнику «сливочных» Раулю Асенсио. После просмотра эпизода VAR главный судья игры решил не назначать пенальти.

Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров, которую возглавляет Ирфан Пельто. На момент выхода новости счёт во встрече 0:0.

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.