Фото: момент попадания мяча в руку Асенсио, пенальти в ворота «Реала» назначен не был
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В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Реалом». На 13-й минуте встречи, после удара полузащитника лондонского клуба Деклана Райса с близкого расстояния мяч попал в руку защитнику «сливочных» Раулю Асенсио. После просмотра эпизода VAR главный судья игры решил не назначать пенальти.
Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров, которую возглавляет Ирфан Пельто. На момент выхода новости счёт во встрече 0:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.
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