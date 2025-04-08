Начо Монреаль назвал Менди лучшим левым защитником в мире для мадридского «Реала»

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Испании Начо Монреаль объяснил, почему, по его мнению, француз Ферлан Менди является лучшим в мире кандидатом на позицию слева в обороне для мадридского «Реала».

«Нужен ли «Реалу» новый левый защитник? На мой взгляд, Менди — лучший левый защитник в мире для мадридцев. В команде, где почти все атакуют, нужен такой человек, как он, сконцентрированный на обороне. Когда он находится на пике формы, нет левого защитника, который мог бы так много предложить в защите. Это правда, что на этой позиции есть более яркие и атакующие игроки, но, если мы говорим о том, что нужно Мадриду, другого такого, как он, нет», — приводит слова Монреаля AS.

Ферлан Менди выступает за мадридский «Реал» с лета 2019 года. «Сливочные» приобрели французского защитника у «Лиона» за € 48 млн. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за «Реал» во всех турнирах и две голевые передачи.