Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Начо Монреаль назвал Менди лучшим левым защитником в мире для мадридского «Реала»

Начо Монреаль назвал Менди лучшим левым защитником в мире для мадридского «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Испании Начо Монреаль объяснил, почему, по его мнению, француз Ферлан Менди является лучшим в мире кандидатом на позицию слева в обороне для мадридского «Реала».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

«Нужен ли «Реалу» новый левый защитник? На мой взгляд, Менди — лучший левый защитник в мире для мадридцев. В команде, где почти все атакуют, нужен такой человек, как он, сконцентрированный на обороне. Когда он находится на пике формы, нет левого защитника, который мог бы так много предложить в защите. Это правда, что на этой позиции есть более яркие и атакующие игроки, но, если мы говорим о том, что нужно Мадриду, другого такого, как он, нет», — приводит слова Монреаля AS.

Ферлан Менди выступает за мадридский «Реал» с лета 2019 года. «Сливочные» приобрели французского защитника у «Лиона» за € 48 млн. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за «Реал» во всех турнирах и две голевые передачи.

Материалы по теме
У «Реала» большие проблемы в ЛЧ! «Арсенал» трижды огорчил лучший клуб Европы
Live
У «Реала» большие проблемы в ЛЧ! «Арсенал» трижды огорчил лучший клуб Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android