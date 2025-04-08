«Арсенал» — «Реал» Мадрид: команды не открыли счёт в первом тайме

Завершился первый тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров, которую возглавляет Ирфан Пельто. После первого тайма счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.