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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Арсенал» — «Реал» Мадрид: команды не открыли счёт в первом тайме

«Арсенал» — «Реал» Мадрид: команды не открыли счёт в первом тайме
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Завершился первый тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров, которую возглавляет Ирфан Пельто. После первого тайма счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Напомним, на стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

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