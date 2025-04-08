«Бавария» — «Интер»: Мартинес открыл счёт на 38-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживает швейцарская бригада арбитров, которую возглавляет Сандро Шерер. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Интера». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес открыл счёт в матче с передачи Маркуса Тюрама.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.