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Тюкавин высказался о победе в номинации «Спортсмен 2024 года» премии РБ

Тюкавин высказался о победе в номинации «Спортсмен 2024 года» премии РБ
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал свою победу в номинации «Спортсмен 2024 года» Премии РБ, которая прошла сегодня, 8 апреля, в Москве.

«Очень рад награде. Спасибо, что меня выделили. Сейчас у меня травма, поэтому для поддержания настроения это нужно.

Со здоровьем всё хорошо. Спасибо реабилитологу и врачам, которые проводят осмотры. Спасибо жене, что терпит меня дома», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Тюкавин получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). 3 марта пресс-служба бело-голубых сообщила, что ориентировочные сроки восстановления Тюкавина — около полугода. В начале нынешнего месяца 22-летний футболист был прооперирован в одной из клиник Мюнхена.

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