Константин Тюкавин рассказал о восстановлении после разрыва крестообразной связки

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился подробностями восстановления после травмы колена. Форвард получил повреждение в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) и был заменён в первом тайме. Игроку провели операцию в Германии.

«По срокам восстановления стандартно — минимум шесть месяцев, а там — как будет колено реагировать на нагрузки. Пока настроение хорошее, в психологе не нуждаюсь (смеётся)», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне на счету Константина Тюкавина 22 матча за бело-голубых в РПЛ и Кубке России. В них форвард отметился восемью голами и тремя результативными передачами.