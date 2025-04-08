Тюкавин: поздравил Овечкина с рекордом, сказал, что смотрели всей страной

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. 39-летний хоккеист забросил 895 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
«Написал сообщение Овечкину, однако, думаю, у него разрывается сейчас телефон, поэтому пока не ответил. Но он ответит, всегда это делает, звонит. Жду его в Москве.
В сообщении поздравил рекордом, сказал, что смотрели всей страной, семьёй», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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