Тюкавин: поздравил Овечкина с рекордом, сказал, что смотрели всей страной

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ. 39-летний хоккеист забросил 895 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах. Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Написал сообщение Овечкину, однако, думаю, у него разрывается сейчас телефон, поэтому пока не ответил. Но он ответит, всегда это делает, звонит. Жду его в Москве.

В сообщении поздравил рекордом, сказал, что смотрели всей страной, семьёй», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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