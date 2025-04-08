Тюкавин: с Тотти не удалось пообщаться, но в фото не отказал

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что не смог пообщаться с бывшим итальянским нападающим Франческо Тотти во время Премии РБ, которая прошла сегодня, 8 апреля, в Москве.

«С Тотти не удалось пообщаться, там столько народа, охраны. К нему не подобраться. Спасибо, что в фото не отказал (смеётся). Его игру не очень застал, но знаю, что он легенда футбола», — передает слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В текущем сезоне на счету Константина Тюкавина 22 матча за бело-голубых в РПЛ и Кубке России. В них форвард отметился восемью голами и тремя результативными передачами.