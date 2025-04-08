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Начо Монреаль высказался о возможном трансфере Трента Александер-Арнольда в «Реал»

Начо Монреаль высказался о возможном трансфере Трента Александер-Арнольда в «Реал»
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Бывший защитник «Арсенала» и сборной Испании Начо Монреаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал» латераля «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в летнее трансферное окно.

— Что вы думаете об Александер-Арнольде как о возможном новичке Мадрида?
— Это отличное подписание. Он является хорошим игроком и доказывает это много лет. Трент был бы очень полезен «Реалу», особенно сейчас, без Карвахаля. Приобретение Александер-Арнольда означает великолепное усиление этой позиции, потому что это футболист с большим талантом, опытом и очень хорошей правой ногой.

— Слаб ли он в обороне?
— Это не его сильная сторона, но он не ленив. На его месте я бы не играл в «Ливерпуле» так долго в стартовом составе и не особо выделялся бы. По общему признанию, Трент больше известен своими ударами и передачами, однако он не так слаб в защите, как некоторые думают.

— Сможет ли Трент выиграть конкуренцию у Карвахаля, когда тот вернётся?
— Что это даст Анчелотти, так это спокойствие. Оба великолепны, и, когда они оба окажутся доступны, будет сложно выбрать, — приводит слова Монреаля AS.

Контракт Трента Александер-Арнольда с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что англичанин присоединится к мадридскому «Реалу» в статусе свободного агента.

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