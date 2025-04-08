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Лаутаро стал лучшим бомбардиром «Интера» в ЛЧ, забив свой 19-й гол в турнире

Лаутаро стал лучшим бомбардиром «Интера» в ЛЧ, забив свой 19-й гол в турнире
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Гол нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в ворота «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов стал для него 19-м за этот итальянский клуб в Лиге чемпионов. Таким образом, Лаутаро стал лучшим бомбардиром «нерадзурри» в данном соревновании. Он опередил экс-нападающего клуба Адриано (18).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

В нынешнем сезоне Лаутаро принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 95 млн.

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