«Арсенал» — «Реал» Мадрид: Райс оформил дубль, второй раз забив со штрафного
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В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз поразив ворота соперника со штрафного.
Ранее, на 58-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного.
На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.
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