«Арсенал» — «Реал» Мадрид: Мерино довёл счёт до разгромного на 75-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто. На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довёл счёт до разгромного.

Ранее, на 58-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз забив со штрафного.

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.