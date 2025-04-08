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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Арсенал — Реал Мадрид, результат матча 8 апреля 2025, счет 3:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Арсенал» разгромил «Реал» в матче 1/4 финала ЛЧ, Райс оформил дубль со штрафных
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Арсенал» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Ирфан Пельто. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

На 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз поразив ворота соперника со штрафного. На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довёл счёт до разгромного.

Ответная игра состоится в Мадриде 16 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух встреч — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух матчей.

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