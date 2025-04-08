Райс дважды забил «Реалу» со штрафных, в 238 матчах до этого — 0
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс оформил дубль в ворота мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Оба мяча были забиты ударами со штрафных. Как сообщает BBC Sport, до этого англичанин ни разу не забивал со штрафных на протяжении 238 встреч.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58' 2:0 Райс – 70' 3:0 Мерино – 75'
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'
26-летний центральный полузащитник отличился на 58-й и 70-й минутах. До сегодняшнего матча в активе футболиста было пять голов и восемь результативных передач в 42 встречах за «Арсенал» в текущем сезоне.
На стадии 1/8 финала мадридский «Реал» прошёл «Атлетико». Общий счёт по сумме двух матчей — 2:2, 4:2 пен. «Арсенал», в свою очередь, выбил из турнира нидерландский ПСВ — 9:3 по сумме двух встреч.
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