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«Интер» на выезде одержал победу в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 85-й минуте Томас Мюллер сравнял счёт во встрече. На 88-й минуте Давиде Фраттези вывел гостей вперёд.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.