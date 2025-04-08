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Бавария — Интер М, результат матча 8 апреля 2025, счёт 1:2, Лига чемпионов 2024-2025

«Интер» на выезде одержал победу в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Баварией»
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен». Встречу обслуживала швейцарская бригада арбитров, которую возглавлял Сандро Шерер. «Интер» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 38'     1:1 Мюллер – 85'     1:2 Фраттези – 88'    

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. На 85-й минуте Томас Мюллер сравнял счёт во встрече. На 88-й минуте Давиде Фраттези вывел гостей вперёд.

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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