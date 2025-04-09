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Арсенал — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Камавинга был удалён на 90+4-й минуте матча с «Арсеналом» за удар по мячу после свистка

Камавинга был удалён на 90+4-й минуте матча с «Арсеналом» за удар по мячу после свистка
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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга был удалён на 90+4-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (3:0) за удар по мячу после свистка арбитра. Главный судья игры Ирфан Пельто показал французскому футболисту жёлтую карточку за подобное поведение, которая стала для него второй во встрече.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

Первое предупреждение Камавинга получил на 69-й минуте матча за то, что нарушил правила на нападающем «Арсенала» Букайо Саке.

Напомним, на 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз поразив ворота соперника со штрафного. На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довёл счёт до разгромного.

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