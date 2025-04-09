Камавинга был удалён на 90+4-й минуте матча с «Арсеналом» за удар по мячу после свистка

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга был удалён на 90+4-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (3:0) за удар по мячу после свистка арбитра. Главный судья игры Ирфан Пельто показал французскому футболисту жёлтую карточку за подобное поведение, которая стала для него второй во встрече.

Первое предупреждение Камавинга получил на 69-й минуте матча за то, что нарушил правила на нападающем «Арсенала» Букайо Саке.

Напомним, на 58-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Арсенала» Деклан Райс, забив со штрафного. На 70-й минуте Райс оформил дубль, второй раз поразив ворота соперника со штрафного. На 75-й минуте полузащитник лондонского клуба Микель Мерино довёл счёт до разгромного.

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